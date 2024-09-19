Libya'da kamu medya kuruluşlarını yönetecek "Ulusal Medya Kurumu" kurulacak
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, kamuya ait medya kuruluşlarının örgütlenmesi ve yönetimi görevini yürütecek, Ulusal Medya Kurumu'nun tesisine ilişkin karar yayımladı.
Trablus
Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni kurulacak "Ulusal Medya Kurumu" hakkında bilgi verildi.
Hükümetin 307 sayılı kararı uyarınca kurulacak Kurumun, kamuya ait medya kuruluşlarının örgütlenmesi ve yönetimi görevini yürüteceği kaydedildi.
Ulusal Medya Kurumunun bağımsız mali sorumluluğa sahip ve tüzel kişiliğe sahip olacağı aktarıldı.