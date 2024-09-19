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Dünya

Brezilya: X'in davranışı, Yüksek Mahkemenin kararını kasıtlı göz ardı etme niyetini gösteriyor

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı (Anatel), ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun davranışının ülkedeki erişim yasağını "kasıtlı göz ardı etme niyetini ortaya koyduğunu" bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Brezilya: X'in davranışı, Yüksek Mahkemenin kararını kasıtlı göz ardı etme niyetini gösteriyor

Ankara

Anatel'den, X'in ülkedeki erişim yasağını kısmen ihlaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "X ağının davranışı, Yüksek Mahkemenin kararını kasıtlı göz ardı etme niyetini ortaya koyuyor. Engelin etrafını dolaşmaya yönelik herhangi yeni girişim, Ajansın uygun tedbirleri almasını gerektirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dün, X'in, sunuculara erişim şeklini değiştirmesinin bir sonucu olarak Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldiği bildirilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya'da bazı X kullanıcıları sosyal medya platformuna yeniden erişim sağlamış, X'ten yapılan açıklamada ise yasağın ihlalinin "kasıtsız" olduğu belirtilmişti.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

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