Dünya

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.

Sinan Doğan  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi

Bogota

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından yeni cesetlere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 62'sinin Juiz de Fora'da, 6'sının ise Uba'da olduğu ifade edildi.

Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, heyelanlar nedeniyle çöken evlere dikkat çekildi.

Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi'nden (Cemaden) yapılan açıklamada yağışların süreceği belirtilerek, yeni sel ve ani taşkın riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Bu arada, eyalet ve federal yetkililer, afetten etkilenenlere yardım için sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık personelini görevlendirdi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi, sel nedeniyle evsiz kalanlar için yeni yardım paketinin belediyelere aktarılacağını açıklamıştı.

