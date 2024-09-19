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Dünya

Elon Musk'ın X'i, sunuculardaki değişiklikle Brezilya'daki erişim engelini kısmi olarak deldi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın X sosyal medya platformunun, sunuculara erişim şeklini değiştirmesinin bir sonucu olarak Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Elon Musk'ın X'i, sunuculardaki değişiklikle Brezilya'daki erişim engelini kısmi olarak deldi

Rio de Janeiro

Dünyada en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından X'e, 20 milyondan fazla aktif kullanıcısının bulunduğu Brezilya'da anlaşmazlıklar nedeniyle ağustos sonundan bu yana erişilemiyordu.

Ancak X'in IP adreslerini inceleyen uzmanlar, platformun, kullanıcıları bir içerik dağıtım ağı olan Cloudflare sunucuları üzerinden kendi sunucularına yönlendirmeye başladığına dair göstergeler olduğunu belirtti.

Siber güvenliğe odaklanan CLM'nin Latin Amerika Direktörü Pedro Diogenes, yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın sosyal ağının kullanmaya başladığı hizmet, şirketin sunucularını koruyan bir dijital kalkan gibi çalışıyor." dedi.

Diogenes, söz konusu kalkanın kullanıcılar ile X'in sunucuları arasında bir "ara sunucu" görevi gördüğünü, trafiği filtrelediğini ve orijinal IP adresinin tanınmasını engellediğini söyledi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya'da bazı X kullanıcıları sosyal medya platformuna yeniden erişim sağladı.

Musk, X'in Brezilya'daki erişim engelini kısmi olarak delmesine dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Ulusal Telekomünikasyon Ajansı (Anatel) ise konuya dair yaptığı açıklamada, durumun incelendiğini ve X'e getirilen yasakla ilgili bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

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