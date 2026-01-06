Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Dünya, Libya

Libya'nın Bingazi kentindeki Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih, Libya'nın elinde seçimlerin yapılması için son bir şans olduğunu ve 6 ay içinde seçimler yapılmazsa ülkenin bölünmeye gideceğini söyledi.

Muhammed Semiz  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, 6 ay içinde seçimler yapılmazsa ülkenin bölünmeye gideceğini söyledi

Trablus

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Libya halkının birleşik bir Libya istediğini ve sandığa giderek mevcut kaosa son vermeyi arzuladığını belirtti.

"Libya'daki yolsuzluğun nedeni bölünmedir. Çözüm seçimlere gitmektir. Seçimlerde kim gelirse gelsin memnuniyetle karşılarız." diyen Salih, Libya'nın elinde seçimlerin yapılması için son bir şans olduğunu kaydetti.

Salih, seçimlerin ne kadarlık bir sürede yapılacağı sorusunu "6 aylık bir süreyi geçmez" ifadeleriyle cevapladı.

Eğer mevcut durum devam ederse ve 6 aylık sürede seçimler yapılmazsa ne olacak sorusuna Salih şu ifadelerle yanıt verdi:

"(Ülke) kaos ve bölünmeye gider. Bölünme talep eden sesler var. Maalesef. Bu (bölünme) bir zorunluluk olabilir."

Libya Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları konusunda ve Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminin belirlenmesi hususunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bu anlaşmazlık nedeniyle ülkede yıllardır başkanlık seçimleri ve genel seçimler yapılamıyor.

