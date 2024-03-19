Dolar
32.34
Euro
35.12
Altın
2,152.41
ETH/USDT
3,208.80
BTC/USDT
63,001.00
BIST 100
8,768.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da “5 Bin 807 Birimin Temel Atma Töreni”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ege Üniversitesi’nde “Gençlik Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Dünya, Libya

Libya, silahlı saldırı nedeniyle Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapattı

Libya İçişleri Bakanlığı, Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nda görev yapan emniyet güçlerine Libyalı silahlı bir grubun saldırmasının ardından sınırın kapatıldığını duyurdu.

Muhammed Semiz  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Libya, silahlı saldırı nedeniyle Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapattı

Trablus

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı bir grup tarafından Ras Cedir Sınır Kapısı'nın güvenliğini sağlayan emniyet güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sınır kapısının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı kaydedilen açıklamada, saldırıyı düzenleyen silahlı gruba yönelik yasal işlemlerin uygulanıp en ağır cezaya çarptırılacağı aktarıldı.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nda kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması için emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ölü veya yaralı bilgisine ise yer verilmedi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, gece saatlerinde ülkenin batısındaki Zuvvara kentinden silahlı bir milis grubun (Zuvvara Askeri Odası) Ras Cedir Sınır Kapısı'nda görev yapan İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet güçlerine saldırdığı ve milislerin Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Libya İçişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için emniyet güçlerinin Ras Cedir Sınır Kapısı'nda tedbirlerini artırdığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyor
MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'ya nokta operasyon
Sosyal bilimlerin öncü ismi İbn Haldun vefatının 618. yılında anılıyor
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti
Boydak Holding'in eski yöneticisi FETÖ firarisi Bekir Boydak yakalandı

Benzer haberler

Libya, silahlı saldırı nedeniyle Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapattı

Libya, silahlı saldırı nedeniyle Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapattı

GÖRÜŞ - Libya’da istikrar uluslararası topluma bağlı

BM, Libya'da ülkeyi seçimlere götürecek birleşik bir hükümet kurulması çağrısında bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet