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Dünya, Libya

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden Libyalı yöneticilere seçimler için taviz vermeleri çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Libya'daki büyükelçileri ve temsilcileri, Libyalı liderlere seçimlerin yapılması için gerekli tavizleri vermeleri ve seçime yönelik bir süreç belirlemeleri çağrısında bulundu.

Muetaz Wannes, Ali Semerci, Mahmut Geldi  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden Libyalı yöneticilere seçimler için taviz vermeleri çağrısı

Libyan

Söz konusu ülkelerin Libya'daki büyükelçiliklerinin Twitter hesaplarından, Libya'daki siyasi sürece ilişkin ortak açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'den temsilciler, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy'nin seçimler için bir yol haritasına Libyalı liderlerin desteğini sağlama girişimine güçlü desteklerini ifade etmek için Libya'dalar." ifadeleri kullanıldı.

Temsilcilerin Libyalı yetkililer ile görüşmelerinde, seçimlerin yapılması için gerekli tavizleri vermeleri ve seçime yönelik bir süreç belirlemeleri çağrısında bulundukları aktarılan açıklamada, böylece Libya halkının yöneticilerini seçme fırsatını bulabileceği vurgusu yapıldı.

Bahsi geçen ülkelerinin temsilcileri, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'daki seçim düzenlenmesi çabaları hakkında görüşme yapmıştı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler ile seçimler konusunu görüşmüştü.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.

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