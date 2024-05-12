Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,916.10
BTC/USDT
60,985.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden: "Eğer Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu"

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

Hakan Çopur  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
ABD Başkanı Biden: "Eğer Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu"

Washington

İsrail'in Refah'a büyük bir saldırı yapması durumunda bu ülkeye silah desteğini askıya alacağını açıklayan Biden, Washington eyaletinin Seattle kentinde katıldığı bir toplantıda Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, herkesin gözünün Gazze'de bundan sonra ne olacağına çevrildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediklerini belirterek, "Eğer Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu." dedi.

İsrail'in, ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Biden, bu yönde bir adım atılması durumunda ateşkesin hızla mümkün olabileceğini vurguladı.

Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti.

Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı
Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy vefat etti

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: "Eğer Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu"

ABD Başkanı Biden: "Eğer Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu"

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision'un final yayını sırasında İsrail'i protesto etti

Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri toplu mezarlara dönüştürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri toplu mezarlara dönüştürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet