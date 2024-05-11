Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,916.10
BTC/USDT
60,985.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

PKK, Irak Türkmen Cephesi yetkililerine ve bürolarına saldırı tehdidinde bulundu

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak istihbarat biriminden kendilerine terör örgütü PKK'nın Türkmen yetkililere ve Irak Türkmen Cephesi binalarına saldırı düzenleyebileceği uyarısı geldiğini söyledi.

Ali Makram Ghareeb  | 11.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
PKK, Irak Türkmen Cephesi yetkililerine ve bürolarına saldırı tehdidinde bulundu

Kerkük

Turan, terör örgütü PKK'nın Türkmen yetkililer ile teşkilatlarına saldırmayı planladığı konusunda Irak istihbarat biriminden verilen bilgiler hakkında, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu uyarıların daha önce de yapıldığını söyleyen Turan, yaklaşık bir yıl önce Irak Türkmen Cephesi Eski Güvenlik Daire Başkanı Ahmet Tahir ve 31 Mart tarihinde de Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş'un, terör saldırısında öldürüldüğünü hatırlattı.

Turan, Irak nezdinde PKK'nın yasaklı örgüt olduğunu, hükümetin bununla yetinmemesi gerektiğini ve PKK'yı terör örgütü ilan etmesini istediklerini aktardı.

PKK'nın varlık gösterdiği Süleymaniye, Kerkük ve Kifri ilçesinde Irak Türkmen Cephesi'nin büro ve teşkilatları olduğunu hatırlatan Turan, hükümetin buralardaki örgütün varlığına, bürolarına ve çalışmalarına son vermesini istedi.

Turan, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye, Kerkük ve Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesinde sivil toplum örgütleri adı altında çalışmalar yürütmelerinin ve bu vesileyle bu yerlerde varlık göstermelerinin endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği yerlerdeki gençleri kandırdığını ve örgüte almaya başladığını anlatan Turan, bunun Iraklı gençler için bir tehdit olmaya başladığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı
Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy vefat etti

Benzer haberler

PKK, Irak Türkmen Cephesi yetkililerine ve bürolarına saldırı tehdidinde bulundu

PKK, Irak Türkmen Cephesi yetkililerine ve bürolarına saldırı tehdidinde bulundu

Zelenskiy: Rusya, Harkiv bölgesine yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı

İsrail'in 217 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 943'e çıktı

Bulgaristan Başmüftülüğü, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Bulgaristan Başmüftülüğü, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı
İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet