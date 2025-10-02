Dolar
logo
Gündem

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğluyla son görüşmesini anlattı

Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın Aydın'da yaşayan babası, oğluyla son görüşmelerini anlattı.

Musa Ölmez  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğluyla son görüşmesini anlattı Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Baba Cavit Yıldız, Söke Kaymakamlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun Küresel Sumud Filosu'nda yer aldığını ve İsrail askerlerince yasa dışı alıkoyulduğunu söyledi.

Oğlunun İsrail'in zulmüne dikkati çekmek için o yolculuğa katıldığını aktaran Yıldız, "Oğlum, 'Baba ben aktivist olarak gemilere katılacağım.' dedi. 'Sen bilirsin oğlum.' dedim. 'Elimizden bir şey gelmiyor. Karınca misali bir nebze de olsa katkıda bulunabilirsek ne mutlu.' diye o şekilde gemiye gitti." dedi.

Cavit Yıldız, oğluyla en son gece irtibat kurabildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Saat 11.00 sıralarında 'Baba İsrail gemileri bize doğru yaklaşıyor. Aramızda az bir mesafe kaldı. Filo olarak karar verdik. Telefonlarımızı denize atacağız. Bundan sonra bizimle irtibat kuramazsınız.' dedi ve ondan sonra irtibat kesildi. 'Hakkınızı helal edin.' dedi. Şahsen bir şey yapacaklarını (İsrail'in) düşünmüyorum. Arkamızda güçlü bir devletimiz var. Devletimiz gerekeni yapacaktır."

