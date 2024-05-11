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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Mustafa Hatipoğlu  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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