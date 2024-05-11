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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti.

Hikmet Faruk Başer  | 11.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Dünya Kefiye Günü dolayısıyla Taksim Tünel'de toplanan platform üyeleri, ellerinde Filistin bayrakları ile çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı.

Sloganlar eşliğinde Şişhane Meydanı'na yürüyen grup adına açıklama yapan Yasemin Çoban, İsrail'in 76 yıllık amacının Filistin'i Filistinlilerden arındırmak olduğunu söyledi.

Filistin'in insanların hatıralarından, hafızalarından silinmek istendiğini belirten Çoban, "Şimdi Refah'a yönelik kanlı adımlar, soykırım girişiminin yeni bir evreye bürünmesi anlamına geliyor. Bu soykırım girişimi durmak zorunda. Gazze'nin takati kalmadı, aylardır direniyor. Bu kural tanımaz işgal hemen durmak zorunda. Tüm dünyaya çağrımızdır, İsrail’in ateş kesmesi için derhal en ağır yaptırımları, boykotu uygulayın." diye konuştu.

Çoban, 600 bini çocuk 1 milyon 400 bin kişinin Refah'ta köşeye sıkıştırıldığını vurgulayarak, "7 Ekim'den beridir süren katliamların bir başka sonucu da 78 bin 204 kişinin yaralanmış olması. İsrail, Refah'tan geri döndürülemezse bu katliam korkunç boyutlara sıçrayacak. İsrail devletinin bir seri katilden tek farkı, onun cinayetlerini tüm dünyanın gözünün içine baka baka işleme cüreti göstermesinde." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Refah'ın doğusunun boşaltılmasını emrettiğini söyleyen Çoban, "Hemen ardından sivillerin evlerini, uluslararası kuruluşların binalarını bombalamaya başladı. Salı günü İsrail, Mısır'la olan Refah sınır kapısının 'operasyonel kontrolünü' ele geçirdiğini açıkladı. Filistinlilerin çıkışına ve sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor. Üstelik bu, giriş-çıkışın yapılabileceği tek yoldu." dedi.

Çoban, herkesi Filistin'in direnişinin yanında olmaya çağırdı.

Grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

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