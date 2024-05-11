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Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak

Yargıtayda, yeni başkanı ve yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek için 13 Mayıs Pazartesi sandık başına gidilecek.

Aylin Dal  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak

Ankara

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor.

Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Seçimlerde şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Bu arada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görev süresi gelecek ay dolacak olan Bekir Şahin'in yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için seçim süreci de 13 Mayıs Pazartesi başlıyor.

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı. Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş sayılıyor. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla eksik adaylar tamamlanıyor.

Böylelikle belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

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