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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Refah'a kara saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Esra Taşkın  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Fransa, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasını kınadı

PARİS

Fransa'nın İsrail'in 7 Mayıs'ta Refah'a başlattığı kara saldırısını kınadığı belirtilen açıklamada, bunun defalarca yerinden edilen Gazzeli sivil halk için feci bir durum teşkil edeceğine dikkati çekildi.

"Gazze'de sivillerin hiçbir güvenli alanı yok." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'e bu kara saldırısına son vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'den yeniden müzakere yoluna dönmesi istenirken, bunun rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için tek yol olduğu vurgulandı.

Fransa'nın İsrail'den Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı derhal açmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, bu geçiş noktasının bölgeye insani yardımın ulaşması için zaruri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'den sivillerin güvenliğini sağlamak için her şeyi yapması ve insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlaması istendi.

Fransa'nın yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 7 Mayıs'ta Ürdünlü bir insani yardım konvoyuna yönelik saldırıyı kınadığı bildirilen açıklamada, İsrailli makamlardan bu yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddetine son vermesi talep edildi.

Açıklamada, Fransa'nın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yönelik saldırıyı kınadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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