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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de ambulansı hedef alan İsrail güçleri 4 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi.

Mustafa Deveci  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Gazze'de ambulansı hedef alan İsrail güçleri 4 sağlık çalışanını öldürdü

Ankara

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Deyr Belah'da bir ambulansı vurduğu belirtildi.

Selahaddin Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanlarından 4 kişinin hayatını kaydettiği ifade edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.

İsrail ordusunun, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bitişiğindeki evi vurdu

Öte yandan, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bitişiğindeki evi vurması sonucu 40 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail'in yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, güvenli bölge olarak ilan ettiği Deyr el-Belh bölgesinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bitişiğindeki evi vurduğu belirtildi.

Saldırı nedeniyle en az 40 kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in iddia ettiğinin aksine Gazze'de hiç güvenli bölge olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısı net bir şekilde paylaşılmadı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve katliamların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, dünyaya siviller, çocuklar ve kadınlara yönelik soykırımın durdurulması için çağrıda bulunuldu.


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