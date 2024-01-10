İsrail'e açılan soykırım davasında, Güney Afrika'ya destek için 300 binden fazla imza toplandı
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek için başlatılan kampanyada, 320 bin imza toplandı.
İstanbul
İngiltere'den, "change.org" sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına, bugün TSİ 19.00 itibarıyla dünyanın dört bir yanından 320 binden fazla kişi katıldı.
- İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" yarın Uluslararası Adalet Divanında görüşülecek
- İsrail'e açılan soykırım davasında Güney Afrikalı heyete Adalet Bakanı başkanlık edecek
- İnsan hakları avukatı Boyle: Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasını kazanma ihtimali yüksek
- Uzmanlar, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasındaki delillerini güçlü buluyor
- GÖRÜŞ - UAD Davası: Netanyahu kıskaç altında
Kampanya çağrısında, Güney Afrika'nın ICJ'de başlattığı davaya destek mesajı verilerek, davanın Gazze halkının acılarına son vermesinin ümit edildiği belirtildi.
İlk duruşma yarın
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.
Duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.