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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da "Nekbe" ve Gazze'deki saldırılar protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaklaşık 15 bin kişi, Nekbe (Büyük Felaket) ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Selman Aksünger  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Hollanda'da "Nekbe" ve Gazze'deki saldırılar protesto edildi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda çok sayıda Filistin destekçisi kuruluş tarafından ortaklaşa düzenlenen gösteriye yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Amsterdam Üniversitesinde 6 Mayıs'ta başlayan eylemlere yönelik polis şiddetini eleştiren konuşmacılar, ifade özgürlüğü ve protesto hakkının engellenemeyeceğini belirtti.

Konuşmacılar, 1948'de İsrail'in kurulmasına destek veren uluslararası toplumun, Filistinlilerin o dönemden bugüne kadar yaşadığı trajediden sorumlu olduğunu vurguladı.

Dam Meydanı'nda toplanan grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu şehir merkezinden geçerek Müzeler Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Zulüm ilelebet sürmeyecek, İsrail elbet yenilecek", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının da yer aldığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks şubesinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

Gazze'de öldürülen meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için eyleme katılan sağlık çalışanları da "Sağlık sistemi hedef değildir" yazılı pankartla yürüdü.

Yürüyüş güzergahında bulunan işletmelerdeki Hollandalılar ve turistler ise slogan ve alkışlarla gruba destek verdi.

"Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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