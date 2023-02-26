Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,600.00
BTC/USDT
23,168.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'da birleşik bir hükümetin kurulması için çalışmalar sürüyor

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, yaklaşık bir yıldır iki ayrı hükümetin olduğu Libya'da birleşik bir hükümetin kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Muetaz Wannes, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 26.02.2023
Libya'da birleşik bir hükümetin kurulması için çalışmalar sürüyor

Libyan

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Arap ülkeleri parlamento başkanlarının katılımıyla 34. Arap Birliği Parlamentolar Konferansı devam ediyor.

Salih'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak'taki konferansa katılan Salih, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için uluslararası gözetim altında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması gerektiğini vurgulayarak, ülkede birleşik bir hükümetin kurulması için çalıştıklarını belirtti.

Salih, TM'nin, Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunu güvenlik ve lojistik açıdan destekleyecek, Libya halkına onurlu bir hayat sunacak, dış müdahalelere son verecek, ulusal mutabakatı ve yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını sağlayacak birleşik bir yürütme otoritesinin oluşturulması için çabaların olduğunu kaydetti.

"TM'nin uluslararası olarak tanınan seçilmiş tek organ olduğuna" işaret eden Salih, meclisin, kanun koyma, yürütme otoritesine güvenoyu verme, güvenoyunu geri çekme ve uluslararası anlaşmaları onaylama gibi haklarının olduğunu ifade etti.

- Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 26 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
Aksaray Valiliği: Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok
Türkiye ve dünya gündemi
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Deprem bölgesinde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor

Benzer haberler

Libya'da birleşik bir hükümetin kurulması için çalışmalar sürüyor

Libya'da birleşik bir hükümetin kurulması için çalışmalar sürüyor

Libya'da TM Başkanı Salih'in "birleşik yürütme otoritesi kurulması" önerisi tartışma yarattı

Libya 105 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştu

Libya'nın Misrata kentinden Türkiye'ye 12 tır insani yardım

Libya'nın Misrata kentinden Türkiye'ye 12 tır insani yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet