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Dünya, Libya

Libya Kızılayı başkentteki çatışma alanlarından aileleri tahliye etmeye başladı

Libya Kızılayı, başkent Trablus’un güneyinde çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki aileleri tahliye etmeye başladı.

Aydoğan Kalabalık  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Libya Kızılayı başkentteki çatışma alanlarından aileleri tahliye etmeye başladı Fotoğraf: Hazem Turkia / AA

Trablus

Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ayn Zara ve Hadaba gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerde ateşkesin kısmen sağlandığı ve ailelerin çıkması için güvenli koridorların oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerden ailelerin tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Trablus'taki çatışmalar

Libya Başkanlık Konseyine bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi'nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

“Rada” ve “444 Tugayı” ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.

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