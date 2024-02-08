Dolar
30.59
Euro
33.05
Altın
2,033.93
ETH/USDT
2,425.40
BTC/USDT
45,442.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'daki "Rada" milis güçleri Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini duyurdu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada", Ulusal Birlik Hükümetinin (UBH) aldığı karar çerçevesinde başkentteki Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini açıkladı.

Muhammed Semiz  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Libya'daki "Rada" milis güçleri Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini duyurdu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Başkent Trablus'taki en güçlü iki milis kuvvetten biri olan "Rada", sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UBH'nin 2024 yılı 21 sayılı kararı çerçevesinde "Rada" güçlerinin Mitiga Uluslararası Havalimanı ve Trablus Limanı'ndan çekildiği ifade edildi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümeti (UBH), 15 Ocak'ta yayımladığı kararname ile limanlarda belirlenen bazı devlet kurumları (İçişleri Bakanlığı Liman Güvenliği Genel Müdürlüğü, Gümrük İdaresi, Genel İstihbarat Servisi gibi birimler) dışındaki tüm güçlerin yetkisini kaldırmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor. Farklı üniformaları ile tanınan söz konusu silahlı gruplar, kağıt üzerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Libya'daki "Rada" milis güçleri Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini duyurdu

Libya'daki "Rada" milis güçleri Mitiga Havalimanı ile Trablus Limanı'ndan çekildiğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu takdir ediyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, uzlaşının "seçim ihtimalini artıracağını" belirtti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, uzlaşının "seçim ihtimalini artıracağını" belirtti
Libya'nın Zliten kentinde yükselen yer altı suları bölgede maddi hasara neden oldu

Libya'nın Zliten kentinde yükselen yer altı suları bölgede maddi hasara neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet