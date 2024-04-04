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Dünya, Libya

UNICEF, 2023'te Libya'da mayın patlaması sonucu 9 çocuğun öldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023'te Libya’da 9 çocuğun mayın ve patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhammed Semiz  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
UNICEF, 2023'te Libya'da mayın patlaması sonucu 9 çocuğun öldüğünü açıkladı Fotoğraf: Mohammed Ertima/AA

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UNICEF'in Libya Ofisi, "4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Libya’da 2023'te 9 çocuğun mayın ve patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu konuda acilen pratik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

UNICEF'in Libya'da patlamamış mühimmatların tehlikesi konusunda 150 bin kişiye radyo ve basılı medya aracılığı ile 39 bin çocuğa ise doğrudan eğitim verdiği aktarıldı.

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