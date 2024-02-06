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Dünya, Libya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, uzlaşının "seçim ihtimalini artıracağını" belirtti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ulusal uzlaşı sağlanması durumunda ülkede seçimlerin düzenlenmesi ihtimalinin artacağını söyledi.

Waled Abdullah, Hamdi Yılmaz, Çağrı Koşak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, uzlaşının "seçim ihtimalini artıracağını" belirtti

Trablus

Libya Başkanlık Konseyinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Afrika Birliği'nin Libya Üst Düzey Komitesi toplantısına katılan Menfi, nisan ayında Sirte'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Uzlaşı Konferansı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kongo Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Libya Komitesi Başkanı Denis Sassou'nun davetiyle Kongo'nun başkenti Brazzaville'e giden Menfi, Libya Başkanlık Konseyi'nin "dışlama ve ayrımcılık olmadan kapsamlı bir diyalog başlattığını" belirtti.

Konseyin girişiminin "katılım ve ortaklığa dayanan girişim ve öneriler yoluyla ulusal uzlaşmanın kapısını araladığına" dikkati çeken Menfi, "Ulusal uzlaşı sağlanmasının, sonuçları Libya halkı tarafından kabul görecek seçimlerin düzenlenmesi ihtimalini artıracağının farkındayız." dedi.

Menfi, Başkanlık Konseyi'nin toplantıya aktif ve sürekli katılımının, Libya ve tüm Afrika'da istikrarın sağlanması için uzlaşıya verdiği desteğin göstergesi olduğunu ifade ederek, komşu ülkeleri "ulusal uzlaşı çabalarına destek vermeye" davet etti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.

Afrika Birliği Libya Üst Düzey Komitesi'nin dün Kongo’nun başkenti Brazzaville'de başlayan toplantısı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamid Dibeybe ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in katılımıyla düzenleniyor.

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