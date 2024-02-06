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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Refah'a muhtemel kara saldırısı öncesi atılacak adımlar konuşuluyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel bir kara saldırısı başlatmadan önce atılacak adımları müzakere ettiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Çakır  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
İsrail basınına göre, Refah'a muhtemel kara saldırısı öncesi atılacak adımlar konuşuluyor

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi.

Başlangıçta sadece kadın ve çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geri dönüşlere izin verilmesi imkanı üzerinde düşünüldüğü ifade edilen haberde, Mısır sınırı yakınındaki kalabalığın azaltılması amacıyla Refah kentindekilerin Gazze'deki başka yerlere tahliye edilmesi seçeneğinin de inceleniyor olduğu aktarıldı.

Refah kentinin yoğun nüfuslu bir bölge olduğu ve tahminlere göre şu anda 1,2 milyon kişinin orada yaşadığına dikkat çekilen haberde, "Mısırlılar, İsrail'e, savaş nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan çok sayıda kişinin kendi topraklarına sızacağı yönündeki endişelerini dile getirdiler." ifadesine yer verildi.

Haberde ayrıca, son günlerde Mısır tarafıyla savaş sonrası durum hakkında görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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