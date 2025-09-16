Dolar
41.27
Euro
49.01
Altın
3,688.61
ETH/USDT
4,472.80
BTC/USDT
116,379.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

Tuğba Altun  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı ve Genel Müdürü Yalçıntaş ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı

Benzer haberler

Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti

Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Bakan Fidan Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Doha'da bir araya geldi

Bakan Fidan Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Doha'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan: İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız

Bakan Fidan: İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet