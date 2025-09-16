Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı ve Genel Müdürü Yalçıntaş ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Ankara’da kabul etti. pic.twitter.com/PL0iYJP0LQ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 16, 2025
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı