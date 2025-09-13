Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda Gazze’deki son durumu ve 15 Eylül'de Doha’da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıklarını ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve 15 Eylül'de Doha’da yapılacak İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Bakan Fidan, söz konusu zirveye hazırlık amacıyla yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edecek.