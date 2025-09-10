Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından kabul edildi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen göre, Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi.
