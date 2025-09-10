Dolar
41.27
Euro
48.37
Altın
3,648.70
ETH/USDT
4,338.60
BTC/USDT
113,400.00
BIST 100
10,586.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic​​​​​​​ tarafından kabul edildi.

Tuğba Altun  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen göre, Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal konut arzına önümüzdeki dönemde büyük bir ağırlık vermeyi düşünüyoruz
DMM, "haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasını yalanladı
Ankara'da otomobil yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attı
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Eylül'de İtalya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulundu

Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz

Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet