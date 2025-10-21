Dolar
Politika

Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha'da Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.

Tuğba Altun  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha'da Hamas heyetiyle görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
