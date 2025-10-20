Dışişleri Bakanı Fidan Lüksemburg'da temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg'da, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos ile görüşmeler gerçekleştirdi.
