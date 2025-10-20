Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun yaşam alanı olan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hakkari
Yüksekova-Şemdinli kara yolu yakınındaki sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.
Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.