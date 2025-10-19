Dolar
Gündem

Pendik'te seyir halindeki otomobil yandı

Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Pendik'te seyir halindeki otomobil yandı

İstanbul

D-100 kara yolu Ankara istikametinde 5 kişinin içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek yanındakilerle araçtan indi.

Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı, araçtan zaman zaman patlama sesleri geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan, yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

