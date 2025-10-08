Dolar
41.70
Euro
48.57
Altın
4,043.64
ETH/USDT
4,481.40
BTC/USDT
122,576.00
BIST 100
10,764.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Hüseyin Demirci  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Mescitli köyü Ereğli Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye vatandaşlarımızın serbest bırakılması girişimlerini başlatmıştır
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi

Benzer haberler

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü

Kars'ta kızıl sincap ve ağaçkakanlar yaşam alanlarında görüntülendi

Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı
Kars'ın doğası sonbahar renkleriyle süslenmeye başladı

Kars'ın doğası sonbahar renkleriyle süslenmeye başladı
Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açmak için artık kar yağışını beklemeyecek

Sarıkamış Kayak Merkezi sezonu açmak için artık kar yağışını beklemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet