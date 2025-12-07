Dolar
Gündem

Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kadirli Offroad Kulübü üyelerinin sürücüyü uyarmasıyla söndürüldü.

Menderes Özat  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti

Osmaniye

01 AGC 15 plakalı otomobilin alt kısmı, Kadirli-Andırın kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçtikleri esnada durumu fark eden Kadirli Offroad Kulübü üyeleri, korna çalarak otomobilin sürücüsünü uyardı.

Durdurduğu araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Olay anı, kulüp üyesinin araç kamerasınca kaydedildi.

