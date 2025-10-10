Dolar
41.83
Euro
48.40
Altın
3,955.30
ETH/USDT
4,318.50
BTC/USDT
121,340.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki son duruma ilişkin Gazze şeridini gören Sderot’tan yayındayız.
logo
Gündem

Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Semih Erdoğdu  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Elmadağ'da Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü göreve hazırdır
Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı
İstanbul'da yapılan polis uygulamasında 1114 kişi gözaltına alındı
Nitelikli dolandırıcılık ve "sanal kumar" suçlarına yönelik operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü

Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı

Çin'de dron hatası nedeniyle alev alan havai fişekler paniğe yol açtı
İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet