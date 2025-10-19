Dolar
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Manisa/10.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, Zecorner Kayserispor-Samsunspor, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Göztepe ve Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.30/Gaziantep/Antalya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor ve Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 9. haftası karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 7. hafta maçları sona erecek.

5- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko ve Mersin Spor-TOFAŞ müsabakalarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın ve Beşiktaş BOA-OGM Ormanspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Çanakkale/15.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına, 4 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)

9- Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor-Zerenspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Spor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/16.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

10- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci maçında Danimarka'yı konuk edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

11- EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş müsabakasında Nilüfer Belediyespor, İzlanda'nın Hafnarfjördur takımını konuk edecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına, Giresunspor-Rize Belediyespor karşılaşmasıyla devam edilecek.

(Giresun/15.00) (Fotoğraflı)

13- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Cadiz/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

14- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on dokuzuncu ayağı ABD Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Austin/22.00) (Fotoğraflı)

