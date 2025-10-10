Dolar
logo
Yaşam

Hastalığını yenerek 13 ay sonra okuluna kavuşan öğrenciye duygulandıran karşılama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandığı hastalığı yenerek 13 ay uzak kaldığı okuluna kavuşan 6. sınıf öğrencisi Mavi Aktan, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından duygusal anların yaşandığı törenle karşılandı.

Ulaş Güven  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Hastalığını yenerek 13 ay sonra okuluna kavuşan öğrenciye duygulandıran karşılama

Hakkari

Kamışlı Köyü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Aktan, geçen yıl rahatsızlanarak ailesi tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Aktan'ın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ailesi tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi ile İbni Sina Hastanesine götürülen Aktan'ın kontrollerinde amansız hastalığa yakalandığı belirlendi.

Uzun süre tedavi gören Aktan'ı bu süreçte yalnız bırakmayan öğretmenleri, eğitiminden geri kalmaması için uzaktan eğitimle desteklemeye çalıştı.

Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan ve 13 ay uzak kaldığı okuluna dönen Aktan için okul idaresinin desteğiyle karşılama töreni düzenlendi.

Öğrencilerin oluşturduğu kortejin arasından alkışlar eşliğinde okulun bahçesine gelen Aktan, burada öğretmenleri ve arkadaşları tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı.

"Benim için zor bir dönemdi"

Karşılama töreninde duygusal anlar yaşayan Aktan, AA muhabirine, sağlığına ve uzun süre ayrı kaldığı okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ankara'daki tedavi sürecinin tamamlandığını belirten Aktan, hazırladıkları karşılama töreninden dolayı öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Uzun ve zorlu bir dönemden geçtiğini dile getiren Aktan, "Benim için çok zor bir dönemdi. Annem ve babam hep yanımdaydı. Öğretmenlerim de beni hiç yalnız bırakmadı, uzaktan derslerle destek oldu. Arkadaşlarımı çok özlemiştim, okula geldiğimde beni çiçeklerle karşıladılar. Pasta kestik, çok mutlu oldum." dedi.

"Mavinin azmi öğrencilerimize de örnek olacak"

Okul müdürü Ferdi Diri ise öğrencilerinden Mavi Aktan'ın yeniden aralarına katılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Onun için anlamlı bir karşılama programı hazırlamak istediklerini anlatan Diri, şunları kaydetti:

"Mavi kızımız tedavisini tamamlayarak yeniden aramıza döndü. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımızla uzaktan eğitimle kendisine destek olduk. Azimli, çalışkan bir öğrenci. Dönüşü bizi çok sevindirdi. Okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle bir karşılama töreni düzenledik, çiçek verdik, pasta kestik. Mavi'nin azmi, hastalık süreci geçiren diğer öğrencilerimize de örnek olacak."

Anne Filiz Aktan ise kızının tedavi sürecinde büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "13 ay boyunca hep bu günü hayal ettik. Kızım okuluna döndü, öğretmenlerimizin ve arkadaşlarının yaptığı karşılama bizi çok duygulandırdı. Okul yönetimi ve öğretmenler, Mavi'nin sene kaybı yaşamaması için ellerinden geleni yaptı. Allah tüm hasta çocuklara da bu mutluluğu yaşatsın." diye konuştu.

Aktan'ın sınıf arkadaşı Zeynep Düzen de "Mavi çok zorlu bir süreç yaşadı ama şimdi yeniden aramızda. Onu çok özlemiştik. Tekrar birlikte ders işliyoruz, çok mutluyuz." dedi.

