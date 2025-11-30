Dolar
Kültür

Dakar Karnavalı düzenlendi

Senegal'de Dakar Karnavalı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Dakar Karnavalı düzenlendi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Başkent Dakar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dakar Karnavalı'nın kortej yürüyüşü Douata Seck Kültür Merkezi'nden başladı.

Bu yıl "miras ve hareket" temasıyla düzenlenen karnavala Haiti, ABD ve Guadeloupe da misafir ülke olarak katıldı.

Yerel kıyafetler giymiş çeşitli etnik gruplar ve geleneksel dansçılardan oluşan yüzlerce kişilik kortej Medina sokaklarından geçerek tekrar kültür merkezine geldi.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında halk bol bol fotoğraf çektirdi.

Kortejde Filistin bayrağıyla yürüyen İspanyol turist Juan Antonio Valderde Garcia da Dakar'a tatil için geldiğini söyledi.

İspanyolca "Özgür Filistin" yazılı bir tişört giyen Garcia, Filistin meselesinin kendi davası olduğunu ve korteje Filistin bayrağıyla sallamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dakar Karnavalı, Senegal'in kültürel ve etnik yapısını tanıtmak için 2019'dan bu yana düzenleniyor.

