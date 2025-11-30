Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır." ifadesini kullandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı, vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Filistin'in onurlu direnişi, Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır."


