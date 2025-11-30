Dolar
Dünya, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de soykırım sonrası sporu canlandırmak için sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırıları sonrası spor ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Gazze'de soykırım sonrası sporu canlandırmak için sembolik "Galatasaray-Fenerbahçe" maçı yapıldı Fotoğraf: Fadel A. A. Almaghari/AA

Gazze

Deniz Feneri Derneğinin sponsorluğunda Nusayrat'taki bir futbol sahasında düzenlenen maçta Filistinli oyuncular oynadı. 5x5 oyuncu formatıyla oynanan sembolik maçın galibi Galatasaray oldu.

Karşılaşma sonrasında her iki takımın oyuncularına madalya takıldı ve Galatasaray'ı temsil eden oyunculara kupa takdim edildi.

Deniz Feneri Derneğinin Gazze'deki koordinatörü Heysem Ebu Semra, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'de öldürdüğü spor ruhunu canlandırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Ebu Semra, etkinliğe daha önce Gazze kulüplerinde ve yerel müsabakalarda forma giymiş futbolcuların katıldığını dile getirdi.

Ebu Semra, "Gazze'ye tüm yönleriyle hayatın geri döneceği mesajı vermek istediklerini" söyledi.

Eski futbolcu ve antrenör Eyyub Ebu Zahir de "Gazze'deki yıkım, bombalama ve ölümlere rağmen sporcu ruhunu ve spor yapma hakkını temsil etmek için buradayız." dedi.

Zahir, Filistinlilerin, Türkiye dahil olmak üzere uluslararası spor etkinliklerine katılma ve ortak spor faaliyetleri düzenleme fırsatlarına sahip olmasını istediklerini ifade etti.

