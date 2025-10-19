Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı