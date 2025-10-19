Dolar
Politika

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Tuğba Altun  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
