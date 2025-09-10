Dolar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'ye İsrail'e karşı dayanışma mesajı verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşerek, İsrail’in saldırısına karşı Katar ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Ali Cura  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katarlı mevkidaşı Al Sani'ye İsrail'e karşı dayanışma mesajı verdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Al Sani ile telefonda görüştü.

İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıyla ilgili Rusya’nın Katar yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Lavrov, saldırıda ölen Katar vatandaşlarının ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Lavrov, İsrail’in bu saldırgan eylemini uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve dost Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kabul edilemez bir müdahale olarak şiddetle kınadığını vurgulayarak, İsrail'in eylemlerinin Orta Doğu’daki durumu daha da istikrarsızlaştırabilecek ciddi bir tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Al Sani de Rusya'nın Katar'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını destekleme konusundaki açık ve ilkeli tutumundan dolayı minnettarlığını ifade etti.

Her iki taraf da Katar'ın girişimiyle 11 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı da dahil olmak üzere, yakın eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

