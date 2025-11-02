Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,849.90
BTC/USDT
109,958.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu felaket düzeyde

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumunun, felaket düzeyde olduğunu belirtti.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu felaket düzeyde

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced Neccar, İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan "Gazze ve Filistinli Esirleri Desteklemek İçin Uluslararası Forumu"nda konuşma yaptı.

İsrail cezaevi yönetiminin Filistinliler aleyhindeki suçlarına devam ettiğine dikkati çeken Neccar, "İsrail hapishanelerindeki durum felaket ve eşi benzeri görülmemiş düzeyde." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Neccar, "faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, intikam politikalarını tırmandırdığını; Filistinli esirlerin öldürülmesi, idam edilmesi konusundaki açık provokasyonlarını sürdürdüğünü, Filistinli tutuklulara karşı soykırım yürüttüğünü" aktardı.

İsrail hapishanelerinde Filistinli esirler aleyhinde yapılanların uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesini gerektiren bir savaş suçu, insanlık suçu niteliğinde olduğunu vurgulayan Neccar, "hapishanelerde gerçekleştirilen işkence ve öldürmelerden sorumlu İsrailli savaş suçlularını evrensel yargı yetkisi ilkesine göre soruşturmak ve yargılamak üzere Avrupa'daki ulusal mahkemelerin etkinleştirilmesi" çağrısında bulundu.

Neccar ayrıca İsrail hapishanelerini ziyaret etmek ve özellikle Ben-Gvir'in idam edilmelerine ilişkin açık tehditlerinin ardından tutuklular aleyhinde devam eden ihlalleri soruşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde tarafsız uluslararası komitelerin kurulmasını istedi.

İsrail basınında çıkan görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülmüştü.

Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını söylemişti.

Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'daki iç savaşın yol açtığı insani kriz, İstanbul'da protesto edildi
Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi

Benzer haberler

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu felaket düzeyde

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu felaket düzeyde

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara ve yardım girişini kısıtlamaya devam ediyor

Filistin Ulusal Konseyi: İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıması, Balfour zulmünü ortadan kaldırmaz

Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor

Filistin: İsrail'in vergi gelirlerine el koyması Filistin yönetimini çöküşe sürüklüyor
Mısır Başbakanı: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 tepeden tamamen çekilmeli

Mısır Başbakanı: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 tepeden tamamen çekilmeli
Almanya'nın UAD'de savunma yapmadan önce İsrail ile istişarede bulunduğu ortaya çıktı

Almanya'nın UAD'de savunma yapmadan önce İsrail ile istişarede bulunduğu ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet