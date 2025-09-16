Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.
Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
