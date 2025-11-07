Dolar
42.21
Euro
48.97
Altın
3,998.48
ETH/USDT
3,366.50
BTC/USDT
101,923.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 1010 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, "(Ekim 2023'ten bu yana) İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 1010 Filistinliyi öldürdü. Bu rakama 215 çocuk da dahil." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
BM, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 1010 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi

Cenevre

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden yerleşimcilerin Filistinlilere karşı kontrolsüz şiddetinin arttığını belirten Al-Kheetan, İsrail'in, Batı Şeria'daki hukuka aykırı olan yerleşimlerini genişletmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Al-Kheetan, "(Ekim 2023'ten bu yana) İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 1010 Filistinliyi öldürdü. Bu rakama 215 çocuk da dahil. BM İnsan Hakları Ofisi'nin Batı Şeria'daki yerleşim genişlemesiyle ilgili yeni bir raporu, oradaki uzun süredir var olan ve Filistin topluluklarını etkileyen (hukuka aykırı) yeni yıkım emirlerinin zorla yerinden edilme tehdidini nasıl artırdığını vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki saldırıların özellikle zeytin hasadı sezonunda arttığının altını çizen Al-Kheetan, bunların durdurulması ve hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Bu saldırılara karışan yerleşimcilerden ve İsrail güvenlik güçlerinden hesap sorulmalı. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail varlığının sona ermesinin çok önemli olduğuna dair kararına atıfta bulunuyoruz." dedi.

"Ateşkes olsun ya da olmasın uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli"

Gazze'de, Hamas ile İsrail arasında kırılgan bir ateşkesin devam ettiğine değinen Al-Kheetan, yardım ekiplerinin daha fazla insani yardım erişimi için çaba göstermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulması planlarına dair bir soruya ilişkin olarak Al-Kheetan, böyle bir gücün "uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.

"Ateşkes olsun ya da olmasın uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli." diyen Al-Kheetan, Gazze'deki Filistinlilerin insan haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Benzer haberler

BM: Batı Şeria'da geçen ay Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler 264 saldırı düzenledi

BM: Batı Şeria'da geçen ay Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler 264 saldırı düzenledi

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu

BM, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 1010 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, yardımların ulaştırılması konusunda yükümlülükleri yerine getirmemektedir

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, yardımların ulaştırılması konusunda yükümlülükleri yerine getirmemektedir
UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı

UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin ağaçlarına zarar verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin ağaçlarına zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet