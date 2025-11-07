Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altına alarak bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki her 5 çocuktan birinin temel aşılardan mahrum kaldığını bildirdi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mahmut Geldi  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki çocukların bu sürede temel aşılardan mahrum bırakıldıklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, elde edilen raporlara göre Gazze'deki her 5 çocuktan birinin temel aşıları olamadığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), UNRWA, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde çocuklar için aşı kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Gazze’de temel sağlık hizmetlerinden mahrum 44 bin çocuğa ulaşması planlanan telafi aşılama kampanyası kapsamında üç doz pentavalan, çocuk felci, rotavirüs, konjuge pnömokok ile iki doz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapılacağı belirtiliyor.

DSÖ, İsrail saldırıları öncesi yüzde 98 çocukluk çağı aşılama oranıyla dünya genelinde üst sıralarda yer alan Gazze'de 31 aşı merkezinin artık faaliyet gösteremediğini açıklamıştı.

