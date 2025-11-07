Dolar
42.20
Euro
48.75
Altın
4,005.65
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
101,843.00
BIST 100
11,080.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

Hakan Çopur  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladığı C5+1 zirvesinde dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Gazze'deki barışın" şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğine işaret eden Trump, bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, Gazze'de ateşkes ve daha sonra yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan ISF'nin ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı yönündeki bir soruya, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor." diye yanıt verdi.

Gazze ile ilgili bölge ülkelerinin de yer aldığı "koalisyona" atıf yapan Trump, "Bu, geçici bir şey değil. Bu çok güçlü bir barış. Orta Doğu'da barıştan söz ediyoruz, Hamas bunun küçük bir parçası aslında." dedi.

Trump, Kazakistan'ın yanı sıra başka Orta Asya ülkelerinin de Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduklarını ve bu yolla söz konusu anlaşmayı yeniden "aktif" hale getirmek istediklerini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya övgü

Donald Trump, pazartesi Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Abraham Anlaşmaları konusunu ele alıp almayacakları yönündeki bir soruyu da yanıtladı.

"Evet görüşeceğiz. Bence kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum." şeklinde konuşan Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sürecinde de ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu zor bir konu ama çok ilerleme kaydedildi. Biliyorsunuz, Türkiye'nin, hatta İsrail'in ve birkaç farklı ülkenin talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Onlara (Suriye'ye) bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildi
İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 11 zanlıya gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
Gümrüklerde bu yıl kaçakçılık kapsamında değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı

Benzer haberler

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

ABD, İran'dan Hizbullah'a para aktaran kişilere yaptırım uyguladı

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet