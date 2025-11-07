Dolar
42.20
Euro
48.75
Altın
4,005.65
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
101,843.00
BIST 100
11,080.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'li hava yolu şirketleri, hükümetin kapalı olması sebebiyle Federal Havacılık İdaresinin (FAA) havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başladı.

Damla Delialioğlu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

Ankara

ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinin aralıklarla güncellenen verilerine göre uçuşların bugün 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FAA'nın hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesini düşürdü.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.

Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildi
İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 11 zanlıya gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
Gümrüklerde bu yıl kaçakçılık kapsamında değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı

Benzer haberler

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

ABD, İran'dan Hizbullah'a para aktaran kişilere yaptırım uyguladı

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet