Dolar
42.20
Euro
48.75
Altın
4,005.65
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
101,843.00
BIST 100
11,080.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Ankara

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiğini iddia etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını savunduğu teknenin uluslararası sularda vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirten Hegseth, "uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırılarının" onlar durana kadar devam edeceğini vurguladı.

Hegseth, "Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığına son verin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildi
İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 11 zanlıya gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
Gümrüklerde bu yıl kaçakçılık kapsamında değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı

Benzer haberler

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

ABD, İran'dan Hizbullah'a para aktaran kişilere yaptırım uyguladı

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet