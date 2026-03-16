İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'e bombalar düşüyor.
Axios: İran Dışişleri Bakanı ile Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasında doğrudan iletişim var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile doğrudan iletişim halinde olduğu ve savaşı sona erdirmeye odaklanan mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Yasin Yorgancı  | 16.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

Amerikan Axios haber platformunun ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkiliye ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Witkoff ve Erakçi arasında doğrudan iletişim kanalı kuruldu.

ABD'li yetkili ve kaynak, bu kanal aracılığıyla Erakçi'nin Witkoff'a, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik mesajlar attığını öne sürdü.

İletişim kurmaya çalışan tarafın Erakçi olduğunu ileri süren ABD'li yetkili, ancak ABD'nin İran ile "konuşmadığını" ileri sürdü.

Haberde, ABD’li yetkilinin ve konu hakkında bilgi sahibi kaynağın, kaç mesaj alışverişi yapıldığı ya da bu mesajların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği aktarıldı.

Haberde, başka bir ABD'li yetkilinin İran'ın barış anlaşmasının parçası olarak "tazminat" talebini reddettiğini aktardığı öne sürüldü. Aynı yetkilinin Trump'ın İran'ın dünyanın geri kalanıyla bütünleşmesine ve petrolünden gelir elde etmesine izin verecek bir anlaşmaya açık olduğunu söylediği iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

