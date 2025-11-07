Dolar
42.20
Euro
48.75
Altın
4,005.65
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
101,843.00
BIST 100
11,080.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine finansal analizler sağlayan Kongre Bütçe Ofisi (CBO) sistemleri siber saldırıya uğradı.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

Ankara

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CBO yetkilileri son dönemde "ofis içi veri ihlali" saptadı.

Yapılan denetlemede ofisin siber saldırıya maruz kaldığı ve dahili e-posta ile sohbet kayıtlarına erişilmesinden endişe edildiği kaydedildi.

Saldırının, CBO hesaplarının ele geçirilmesi ve mevzuatı şekillendirmek için kullanılan hassas ekonomik verilerin ifşa edilmesi potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

CBO Sözcüsü Caitlin Emma açıklamasında, olayın araştırıldığını, Kongre marjında faaliyetlerin ve tehditlere karşı izlemenin sürdüğünü bildirdi.

Emma, "CBO olayı saptadı ve derhal önlem aldı. Ofis, sistemleri bundan sonra daha iyi korumak için yeni güvenlik kontrolleri uyguladı." dedi.

Çin menşeli saldırı ihtimali

CNN haberine göre ABD'li bir yetkili açıklamasında, saldırının "Çin menşeli bilgisayar korsanlarınca düzenlenme" ihtimalini araştırdıklarını bildirdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği yetkilisi Liu Pengyu, açıklamasında "Çin, yasalara uygun olarak, her türlü siber saldırıya karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

Yasa tasarıları için bağımsız maliyet tahminleri sağlayan kurum, ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle çalışanlarının çoğunu izne çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildi
İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 11 zanlıya gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
Gümrüklerde bu yıl kaçakçılık kapsamında değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı

Benzer haberler

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

ABD, İran'dan Hizbullah'a para aktaran kişilere yaptırım uyguladı

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Trump, ABD ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet