Dolar
42.21
Euro
48.80
Altın
4,006.44
ETH/USDT
3,302.00
BTC/USDT
100,949.00
BIST 100
10,924.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de OpenAI, ChatGPT'nin kullanıcıları sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 davayla karşı karşıya

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI hakkında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin önceden herhangi bir mental sağlık sorunu bulunmayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 dava açıldı.

Ayşe İrem Çakır  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
ABD'de OpenAI, ChatGPT'nin kullanıcıları sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 davayla karşı karşıya

Ankara

ABD'de ChatGPT'nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik "tehlikeli önerilerde" bulunduğu tartışmaları sürerken sohbet robotunun geliştiricisi OpenAI, 7 davayla karşı karşıya kaldı.

California eyalet mahkemelerinde açılan davalarda OpenAI'ın, "GPT-4o" modelini "psikolojik açıdan manipülatif" olduğunun bilinmesine rağmen piyasaya sürdüğü ve bu modelle etkileşime geçen kişilerin zarar gördüğü iddia edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Davalarda ayrıca ChatGPT'nin, önceden herhangi bir mental sağlık sorunu yaşamayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği savunuldu.

Denetimsizliğe ilişkin eleştiriler artıyor

Çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi tartışma konusu olan ChatGPT gibi yapay zeka sohbet araçlarının tehlikeli önerilerde bulunması, bu teknolojinin denetimsizliğiyle ilgili eleştirileri artırıyor.

ABD'de nisanda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği iddiasıyla OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustosta dava açmıştı.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezince (CCDH) yapılan araştırmada ise ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADES'i kullanırken "telefondaki konum özelliğini açık tutun" uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan ilgi gördü
Türkiye küresel ölçekte yangınla mücadelede öncü rolünü pekiştiriyor
Antalya, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ziyaretçi rekorunu kırdı
İstanbul Boğazı'ndan 9 ayda 29 bin 710 gemi geçti

Benzer haberler

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti

ABD'de OpenAI, ChatGPT'nin kullanıcıları sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 davayla karşı karşıya

ABD iç siyaseti yol ayrımında: Siyonist lobi mağlup mu oldu?

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal ediliyor
ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı
ABD, İran'dan Hizbullah'a para aktaran kişilere yaptırım uyguladı

ABD, İran'dan Hizbullah'a para aktaran kişilere yaptırım uyguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet